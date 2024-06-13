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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отец Зайнутдинова о возможном трансфере в «Зенит»: «Мне ничего не известно. Бахтиер мечтал играть в Европе – в Россию вернуться всегда успеет»

Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к трансферу полузащитника «Бешикташа», ранее выступавшего за ЦСКА, за 4,5 млн евро.

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