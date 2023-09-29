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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вайсфельд об Окулове: «Суперталант, который не может себя заставить. Если бы он так же убивался, как Лукоянов, то был бы на уровне Малкина»

28-летний форвард набрал 4 (1+3) очка в 12 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. В первых 11 играх он не забросил ни одной шайбы.

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