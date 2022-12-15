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«Толерантная европейская страна пожинает плоды своей политики». Широков о беспорядках после игры Франция – Марокко

«Толерантная европейская страна пожинает плоды своей политики». Широков о беспорядках после игры Франция – Марокко

Роман Широков прокомментировал беспорядки в Европе после матчей Марокко на ЧМ-2022. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что после полуфинала ЧМ-2022 в стране задержали 266 человек, 167 из них – в Париже и его пригородах.

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