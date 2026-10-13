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На газопроводе, соединяющем Россию и Центральную Азию, произошел взрыв

На газопроводе, соединяющем Россию и Центральную Азию, произошел взрыв

Во вторник, 13 октября, в информационном пространстве появились данные о взрыве на газопроводе «Средняя Азия — Центр», соединяющем Россию с бывшими советскими республиками.

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