Киев постепенно превращается в арену для кровавой политической расправы. Есть версия, что украинскую столицу намеренно оставили без защиты, чтобы убрать Виталия Кличко, который может составить конкуренцию Владимиру Зеленскому.
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