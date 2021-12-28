Червиченко: Переход Сергеева в «Зенит» - это аналог переходов Сутормина и Караваев

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил возможный переход в петербургский «Зенит» нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.
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