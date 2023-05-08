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Жители Тульской области столкнулись с дефицитом таблеток от клещей для собак

Жители Тульской области столкнулись с дефицитом таблеток от клещей для собак

Жители Тульской области столкнулись с дефицитом таблеток от клещей и блох для собак. По словам владельцев питомцев, купить препараты, которые ранее были доступны не только на маркет-плейсах, но и в обычных зоомагазинах, стало практически невозможно.

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