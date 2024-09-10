Avia.pro - СМИ Дальний Восток, наш бескрайний форпост, где суровые ветры, снежные горы и безграничные просторы встречают каждого гостя с особым "русским" гостеприимством.
"Мы видим фамилии, которые имеют не славянские корни. Они уже пытаются пройти у нас в думу": Сенатор Хабаровска бьет тревогу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
А если этот Рафик татарин, либо башкир, коренной гражданин РФ? Тоже нельзя ему баллотироваться в кандидаты? Илит лучше такие мрази, как некое жруще-срущее нацистское существо , типа Леонида Русси, либо Ингершлюхи?
Ответить
3 час.
Владимир Алтайцев
Так и сенатор-провокатор должен был ясно сказать, что нам не нужны депутаты из выходцев из Средней Азии. А то явно провокацию затеял, назвав имя Рафик. А это может быть и татарин, и башкир и русский по имени Рафаэль. Бывают и такие имена у русских, белорусов, марийцев и т.д Редко, но бывают
Ответить
3 час.
Владимир Алтайцев
Это вы читайте и анализируйте, особь мутная.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии