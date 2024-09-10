"Мы видим фамилии, которые имеют не славянские корни. Они уже пытаются пройти у нас в думу": Сенатор Хабаровска бьет тревогу

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Avia.pro - СМИ Дальний Восток, наш бескрайний форпост, где суровые ветры, снежные горы и безграничные просторы встречают каждого гостя с особым "русским" гостеприимством.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А  если  этот  Рафик  татарин, либо  башкир, коренной  гражданин  РФ?  Тоже  нельзя  ему  баллотироваться  в кандидаты? Илит  лучше  такие  мрази, как  некое  жруще-срущее  нацистское  существо  , типа  Леонида Русси, либо  Ингершлюхи?
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3 час.
Владимир Алтайцев
Так  и сенатор-провокатор  должен  был ясно  сказать, что  нам  не нужны  депутаты  из выходцев  из Средней  Азии. А  то  явно  провокацию  затеял, назвав  имя  Рафик. А  это может  быть и татарин, и башкир и русский по имени Рафаэль. Бывают и такие имена  у  русских, белорусов, марийцев и т.д Редко, но  бывают
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3 час.
Владимир Алтайцев
Это  вы читайте  и анализируйте, особь  мутная.
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3 час.

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