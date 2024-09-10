"Мы видим фамилии, которые имеют не славянские корни. Они уже пытаются пройти у нас в думу": Сенатор Хабаровска бьет тревогу

А если этот Рафик татарин, либо башкир, коренной гражданин РФ? Тоже нельзя ему баллотироваться в кандидаты? Илит лучше такие мрази, как некое жруще-срущее нацистское существо , типа Леонида Русси, либо Ингершлюхи?

Владимир Алтайцев

Так и сенатор-провокатор должен был ясно сказать, что нам не нужны депутаты из выходцев из Средней Азии. А то явно провокацию затеял, назвав имя Рафик. А это может быть и татарин, и башкир и русский по имени Рафаэль. Бывают и такие имена у русских, белорусов, марийцев и т.д Редко, но бывают