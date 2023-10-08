Ежедневный гороскоп на 9 октября 2023 года от Павла Глобы для всех знаков зодиака Олеся НатагоПо прогнозу астролога Павла Глобы, день 9 октября 2023 года будет способствовать благоприятному решению семейных и бытовых вопросов.