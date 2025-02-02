Что такое плюш-брюнет, самое милое окрашивание этой весны Алёна Юрьева С приближением весны все мы начинаем ощущать эту особенную атмосферу: дни становятся длиннее, солнце чаще радует своим теплом, а в воздухе витает предвкушение перемен.