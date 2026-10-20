GOLD Reversal in 4H Micro Gold Futures COMEX_MINI:MGC1! hardikghelani39 Gold is reversing after completing the previous demand and is now moving downward to fill the previous supply (marked in grey).
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