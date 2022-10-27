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Дана Борисова вспомнила подробности потасовки с Анастасией Волочковой

Дана Борисова вспомнила подробности потасовки с Анастасией Волочковой

Ведущая Дана Борисова опубликовала в соцсетях совместное фото с балериной Анастасией Волочковой. В кадре девушки стоят рядом в обнимку, а ведь еще недавно две звезды публично критиковали друг друга Как рассказали авторы портала «7дней», примирение произошло по инициативе Борисовой, она подошла к Волочковой на сьемках одного шоу и предложила вместе сфотографироваться.

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