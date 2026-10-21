Глава СК РФ поручил руководителю управления ведомства по Ленинградской области Сергею Сазину отчитаться о проверке в отношении местной жительницы, ударившей ножом сожителя, который, по данным федерального телеканала, систематически её избивал.
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