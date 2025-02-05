Прогноз погоды в Крыму на 5 февраля В Симферополе 0 и небольшой снегВ Севастополе +3 и небольшой снегВ Евпатории +2 и небольшой снегВ Черноморском +2 и небольшой снегВ Джанкое +1 и небольшой снегВ Ялте +3 и снегВ Алуште +4 и малооблачноВ Керчи +2 и небольшой снегВ Армянске +1 и небол.