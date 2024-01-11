Песочное печенье с майонезом через мясорубку

Вкус этого песочного печенья, замешанного на майонезе, я, как и многие, помню с детства. Мамы пропускали тесто через мясорубку и через некоторое время на противне появлялось печенье в виде метёлки или, как его ещё называли, - "осьминожки", "червячки", "хризантемы".