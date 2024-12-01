❗️ Константинов заявил, что у Крыма есть своя идеологическая база По словам председателя Госсовета РК Владимира Константинова, идеология Крыма заключается в осознании ценности Родины и культуры.
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❗️ Константинов заявил, что у Крыма есть своя идеологическая база По словам председателя Госсовета РК Владимира Константинова, идеология Крыма заключается в осознании ценности Родины и культуры.