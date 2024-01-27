Конунг Ингвар На фильм Локшина "Мастер и Маргарита" затрачено 1.2 миллиарда рублей.
Кто дает Локшиным деньги на их "хотелки"?
Комментарии
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Наталия
Каково руководство минкульта во главе с министром,таково и то, что у нас в настоящее время все еще по-старинке называют культурой. Два поколения молодежи уже безвозвратно потеряны, охмуряют следующее.
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15 час.
Степан Иванов
КУда смотрит Путин? Про ДУМУ я вообще молчу, она может только о дурних котах заседать.
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12 час.
Андрей
может Путину ещё контролировать моешь ты дома полы или нет?😀
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3 час.
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