Врач Тарасова призвала школьников правильно питаться для улучшения памяти

Кандидат медицинских наук, доцент Ольга Тарасова из Пироговского Университета рассказала ТАСС , что для улучшения памяти и концентрации школьникам не нужны специальные добавки — достаточно правильно питаться.
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