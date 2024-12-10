В Челнах из-за ночного снегопада образовались пробки

В Набережных Челнах из-за ночного снегопада образовались пробки, передают «Челнинские известия». По данным навигационных сервисов, наиболее затрудненное движение наблюдается на проспекте Хасана Туфана в сторону заводов, где затор достигает более 2 км от Чулмана до улицы Машиностроительной.
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