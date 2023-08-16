Маск заявил, что Цукерберг отказался от поединка в Колизее

Американский бизнесмен владелец социальной сети Х (ранее Twitter) Илон Маск заявил, что руководитель корпорации Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марк Цукерберг отказался от поединка с ним в римском Колизее.
Американский бизнесмен владелец социальной сети Х (ранее Twitter) Илон Маск заявил, что руководитель корпорации Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марк Цукерберг отказался от поединка с ним в римском Колизее.
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