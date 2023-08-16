smi.today

4 441 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    лицемерная  статья - вместо причин  снижения  потребления  продуктов  молодыми автор хитро  свернул на шаурму, далеко...Росстат: У молоды...
  • Николай Герасименко
    И!?Швейцария поддерж...
  • Иван Щукин
    Вот когда британский военный корабль зашёл в территориальные воды России, около Крыма, его надо было гасить, а не пре...Западу вполне по ...

Маск заявил, что Цукерберг отказался от поединка в Колизее

Маск заявил, что Цукерберг отказался от поединка в Колизее

Американский бизнесмен владелец социальной сети Х (ранее Twitter) Илон Маск заявил, что руководитель корпорации Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марк Цукерберг отказался от поединка с ним в римском Колизее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх