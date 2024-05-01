Трассу Тюмень-Омск второй день подряд закрывают для грузовиков из-за подтопления. Запрет будет действовать сегодня на 426, 491, 579 км дороги в следующие промежутки времени: - с 09.
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Трассу Тюмень-Омск второй день подряд закрывают для грузовиков из-за подтопления. Запрет будет действовать сегодня на 426, 491, 579 км дороги в следующие промежутки времени: - с 09.