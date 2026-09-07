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Аргументы недели

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Совет национальной безопасности Израиля призвал граждан быть максимально осторожными за рубежом

Совет национальной безопасности Израиля призвал граждан быть максимально осторожными за рубежом

Израиль и соответствующие службы безопасности по всему миру в последнее время предотвратили несколько попыток совершения терактов против израильтян и евреев в ряде стран, в том числе западных, сообщает 12-й канал.

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