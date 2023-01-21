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В Восточной Сибири продолжается акция «Студенческий десант».

Накануне Восточно-Сибирское линейное управление посетили студенты из Иркутского медицинского колледжа железнодорожного транспорта ИрГУПС, а также курсанты Восточно-Сибирского института МВД России.

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