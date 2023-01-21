В Восточной Сибири продолжается акция «Студенческий десант».

Накануне Восточно-Сибирское линейное управление посетили студенты из Иркутского медицинского колледжа железнодорожного транспорта ИрГУПС, а также курсанты Восточно-Сибирского института МВД России.
Популярные статьи
- Первый канал убрал "идиота" после реакции камчатцев на неприятную шутку Якубовича
- Радиотренировка с подразделениями связи ВВО прошла в Республике Бурятия
- Экипажи истребителей Су-35С ВКС России отработали патрулирование и прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации в зоне специальной операции
Свежие комментарии