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Орловская госорганизация отремонтирует дорогу на улице Ленина

Орловская госорганизация отремонтирует дорогу на улице Ленина

Подведены итоги электронного аукциона по поиску подрядчика на капремонт  автодороги по улице Ленина. Речь идёт об участке между домами №№ 2-38 в пгт.

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