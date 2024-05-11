Минобороны: морпехи Северного флота отрабатывают высадку десанта в Херсонской области

Обстановка для тренировок военнослужащих максимально соответствуют реальным условиям.В России сообщили о проводимых морской пехотой группировки войск "Днепр" боевых тренировок, в которые включены такие операции, как преодоление водных преград и высадка десантных групп на берег в Херсонской области.