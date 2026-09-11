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Только что! Освобождено Новогришино, ВСУ несут тяжелейшие потери

Только что! Освобождено Новогришино, ВСУ несут тяжелейшие потери

В населенный пункт зашли и закрепились в нем штурмовики группировки войск Центр. Армия киевского режима понесла тяжелые потери: более 440 боевиков, 18 единиц бронетехники, более 37 автомобилей, свыше 153 беспилотников и НРТК.

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