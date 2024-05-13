По всей реке Пинеге понижается уровень воды

Как отмечают в Северном УГМС, на реке Пинеге лед продолжает разрушаться на месте. В нижнем течении реки сохраняются перемычки льда выше деревни Печки, выше гидропоста Нижняя Паленьга, выше и ниже Белогорского.
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