ЕС может в 2025 году отправить войска на Украину: Количество солдат уже известно

Страны Европы в случае стабилизации линии фронта могут отправить свои войска на УкраинуИзданию Foreign Policy стало известно, что в зоне проведения специальной операции могут официально появиться европейские войска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии