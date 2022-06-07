Два дома в Уссурийске отремонтированы за счет средств из Фонда капремонта

Два дома в Уссурийске отремонтированы за счет средств из Фонда капремонта

Капитальный ремонт завершился еще в 10 многоквартирных домах Приморья. Приемки выполненных работ прошли в нескольких муниципалитетах края.

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