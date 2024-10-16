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Новости Липецка

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Липчанам рассказали об эффективных способах борьбы с инфляцией

Липчанам рассказали об эффективных способах борьбы с инфляцией

Монетарный способ борьбы с инфляцией в виде повышения ключевой ставки – не единственный доступный инструмент, другие носят немонетарный характер, через более тесное взаимодействие правительства и ЦБ России можно повысить эффективность борьбы с инфляцией, сказал президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин в рамках форума FINOPOLIS 2024.

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