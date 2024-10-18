Хаммер назвал Россию великой и рассказал о своих преимуществах над Сусленковым

Global Look Press/www.imago-images.de/Christoph Hardt Немецко-румынский боксер Кристиан Хаммер в беседе с РЕН ТВ назвал Россию великой, могущественной и красивой страной и заявил, что надеется на отличный и честный бой с россиянином Артемом Сусленковым.