Хаммер назвал Россию великой и рассказал о своих преимуществах над Сусленковым

Global Look Press/www.imago-images.de/Christoph Hardt Немецко-румынский боксер Кристиан Хаммер в беседе с РЕН ТВ назвал Россию великой, могущественной и красивой страной и заявил, что надеется на отличный и честный бой с россиянином Артемом Сусленковым.
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