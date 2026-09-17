«Москвич» запустил массовое производство электромобилей «Атом»

Завод «Москвич» начал массовое производство электромобилей «Атом» по полному циклу. Об этом сообщают представители предприятия.
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