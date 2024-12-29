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Петербургский дневник

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В России стартовала акция «Веди родителей в музей»

В России стартовала акция «Веди родителей в музей»

С 30 декабря по 12 января при покупке билета по «Пушкинской карте» дается 10-процентная скидка на два билета для родителей С 30 декабря держатели «Пушкинской карты» могут купить билеты на мероприятия в 72 регионах России со скидкой 10 процентов в рамках акции «Веди родителей в музей», рассказали в Комитете по образованию Санкт-Петербурга.

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