В России стартовала акция «Веди родителей в музей»

С 30 декабря по 12 января при покупке билета по «Пушкинской карте» дается 10-процентная скидка на два билета для родителей С 30 декабря держатели «Пушкинской карты» могут купить билеты на мероприятия в 72 регионах России со скидкой 10 процентов в рамках акции «Веди родителей в музей», рассказали в Комитете по образованию Санкт-Петербурга.