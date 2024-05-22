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Блинкен уверен, что Иран выиграл от гибели Раиси: "Иранскому народу стало лучше"

Блинкен уверен, что Иран выиграл от гибели Раиси: "Иранскому народу стало лучше"

Кто следующий - Орбан или уже сразу Путин?   После того, как посол Ирана в Минске Алиреза Санеи не стал обвинять в гибели Эбрахима Раиси внешние силы, и заявил, что вертолёт с руководителями Иранской республики упал из-за плохих метеоусловий - это вроде бы стало самой очевидной версией трагедии.

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Комментарии
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Андрей Гришаев
Возможны взрывы в США после такого выступления. Амеры- идиоты! весь мусульманский мир против себя, очередной раз настраивают! 11. 09.01
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Валентин Щербаков
Когда сдохнет Байден, то весь американский народ, как и все народы мира, будут хлопать в ладоши и радоваться его смерти, а лжец и подонок Блинкен будет стоять у гроба и рыдать....Тварь жидовская...
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