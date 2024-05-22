Блинкен уверен, что Иран выиграл от гибели Раиси: "Иранскому народу стало лучше"

Кто следующий - Орбан или уже сразу Путин? После того, как посол Ирана в Минске Алиреза Санеи не стал обвинять в гибели Эбрахима Раиси внешние силы, и заявил, что вертолёт с руководителями Иранской республики упал из-за плохих метеоусловий - это вроде бы стало самой очевидной версией трагедии.