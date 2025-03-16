Пилот дельтаплана погиб при посадке на лед в Кировской области

В Кировской области мужчина, совершавшая полет на дельтаплане, погиб при посадке на лед. Об этом сообщил 16 марта сообщило центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии