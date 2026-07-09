«Бывшая жена Сафонова не дает ему видеться с дочерью». Интервью адвоката футболиста

Адвокат вратаря сборной России и французского «ПСЖ» Матвея Сафонова Андрею Крючков рассказал «Матч ТВ» об обращении в Конституционный суд по алиментам и о том, что бывшая супруга футболиста не дает ему видеться с дочерью.
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