«Бывшая жена Сафонова не дает ему видеться с дочерью». Интервью адвоката футболиста

Адвокат вратаря сборной России и французского «ПСЖ» Матвея Сафонова Андрею Крючков рассказал «Матч ТВ» об обращении в Конституционный суд по алиментам и о том, что бывшая супруга футболиста не дает ему видеться с дочерью.