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Мода и Шоу-бизнес

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«Бывшая жена Сафонова не дает ему видеться с дочерью». Интервью адвоката футболиста

«Бывшая жена Сафонова не дает ему видеться с дочерью». Интервью адвоката футболиста

Адвокат вратаря сборной России и французского «ПСЖ» Матвея Сафонова Андрею Крючков рассказал «Матч ТВ» об обращении в Конституционный суд по алиментам и о том, что бывшая супруга футболиста не дает ему видеться с дочерью.

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