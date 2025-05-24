Илон Маск и Starlink уже победили в новой космической гонке? Более 7300 активных спутников (запущено более 8400), 5 млн клиентов, $12 млрд дохода

Starlink укрепляет своё доминирование на рынке спутникового интернета. С 2019 года команда Илона Маска запустила более 8417 спутников, что составляет 39% от всех запусков с момента запуска первого спутника.
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