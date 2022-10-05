Россия и Турция нащупали лазейку в западных санкциях: Что может заменить карту "Мир"

Турецкая газета Aydınlık пишет о возможном выходе из ситуации с картами "Мир". Напомним, эти карты русские туристы пока могут использовать на территории Турции, но от них, под давлением Запада, отказывается всё большее количество турецких банков.
Турецкая газета Aydınlık пишет о возможном выходе из ситуации с картами "Мир". Напомним, эти карты русские туристы пока могут использовать на территории Турции, но от них, под давлением Запада, отказывается всё большее количество турецких банков.
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