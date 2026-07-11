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Россия временно закрыла Азово-Донской морской канал для прохода судов после атаки украинских беспилотников — Reuters

Россия временно закрыла Азово-Донской морской канал для прохода судов после атаки украинских беспилотников — Reuters По данным агентства, порты Азова, Ростова-на-Дону и Таганрога временно прекратили приём зерна на погрузку из-за угрозы ударов по судам.

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