Россия временно закрыла Азово-Донской морской канал для прохода судов после атаки украинских беспилотников — Reuters По данным агентства, порты Азова, Ростова-на-Дону и Таганрога временно прекратили приём зерна на погрузку из-за угрозы ударов по судам.
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