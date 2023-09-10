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Все поликлиники Петербурга обеспечили вакцинами от гриппа

Все поликлиники Петербурга обеспечили вакцинами от гриппа

Во все петербургские поликлиники поступила необходимая вакцина от гриппа. Суммарно планируется вакцинировать около 60% петербуржцев, то есть 3,2 миллиона жителей, рассказали в Смольном.

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