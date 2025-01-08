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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Дорогой товар». В Севастополе стоимость земельных участков снова выросла

«Дорогой товар». В Севастополе стоимость земельных участков снова выросла

В Севастополе земля всегда была дорогим товаром, и, казалось бы, что расти ценам дальше просто некуда… Однако сравнительный анализ показал, что весь 2024 год спрос только увеличивался, что подстёгивало динамику стоимости земельных участков расти вверх.

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