Дипломатия бессильна. Сверхдержавы и уникальность ситуации с Украиной

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Комментарии
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Natalija Osminina
Чем ты мне можешь помочь? Понять, что ждет мир? Так я это знаю лучше тебя. Да  и ты не пишешь ничего. Только гадишь и хамишь. Или хочешь хамить дальше, показывая свою истинную душу, вернее её темную сторону? Мне ты не интересен совсем. Ты слишком мелок и мерзок, чтобы с тоой дискутировать. Так что не старайся- больше отвечать не буду.
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