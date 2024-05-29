Natalija Osminina

Чем ты мне можешь помочь? Понять, что ждет мир? Так я это знаю лучше тебя. Да и ты не пишешь ничего. Только гадишь и хамишь. Или хочешь хамить дальше, показывая свою истинную душу, вернее её темную сторону? Мне ты не интересен совсем. Ты слишком мелок и мерзок, чтобы с тоой дискутировать. Так что не старайся- больше отвечать не буду.