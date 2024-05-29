Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал последние тенденции в американской внешней политике весьма интересной фразой.
Дипломатия бессильна. Сверхдержавы и уникальность ситуации с Украиной
Комментарии
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Natalija Osminina
Чем ты мне можешь помочь? Понять, что ждет мир? Так я это знаю лучше тебя. Да и ты не пишешь ничего. Только гадишь и хамишь. Или хочешь хамить дальше, показывая свою истинную душу, вернее её темную сторону? Мне ты не интересен совсем. Ты слишком мелок и мерзок, чтобы с тоой дискутировать. Так что не старайся- больше отвечать не буду.
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21 час.
Strannik Mr
Куда уж нам в лаптях одетым за "гением" рысцой бежать...
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21 час.
Strannik Mr
Пойди проспись, не надо свою душу так сильно в жизни напрягать...
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20 час.
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