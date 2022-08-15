На северо-западе Челябинска возле многоэтажки построили "кошкин дом"

На северо-западе Челябинска во дворе многоэтажки появился одноэтажный дом с адресом "Чичерина, 36к". Домик для бездомных кошек построила семья местных жителей, а окрестные ребятишки помогли покрасить и установить кормушку и емкость для воды.
На северо-западе Челябинска во дворе многоэтажки появился одноэтажный дом с адресом "Чичерина, 36к". Домик для бездомных кошек построила семья местных жителей, а окрестные ребятишки помогли покрасить и установить кормушку и емкость для воды.
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