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На северо-западе Челябинска возле многоэтажки построили "кошкин дом"

На северо-западе Челябинска возле многоэтажки построили "кошкин дом"

На северо-западе Челябинска во дворе многоэтажки появился одноэтажный дом с адресом "Чичерина, 36к". Домик для бездомных кошек построила семья местных жителей, а окрестные ребятишки помогли покрасить и установить кормушку и емкость для воды.

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