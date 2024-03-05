Белорусское — это теперь российское. Белорусскую микроэлектронику определённого типа начали приравнивать к российской

Как сообщает ресурс «Ведомости», белорусскую микроэлектронику начали приравнивать к российской. Пока это коснулось только аналоговых базовых матричных кристаллов (БМК), но вполне может распространиться и на другие виды продукции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии