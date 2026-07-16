Скандал в окружении Трампа: сотрудник мог использовать тексты выступлений для ставок

Оператор телесуфлера Трампа мог заработать $100 000, делая ставки на его выступления. Габриэль Перес работает с Трампом с 2016 года и в рамках своих обязанностей имеет доступ к речам президента, чем он и воспользовался — он ставил на то, что в выступлениях будут использованы определённые слова, пишут СМИ.