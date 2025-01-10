Индекс Мосбиржи растет на новых санкциях США

В пятницу, 10 января, российский рынок закрылся в «зелёной зоне». Под санкции США попали «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также более двух десятков их дочерних компаний, следует из сообщения на сайте американского Минфина.
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