РПЦ предложило запретить товарные знаки с религиозной символикой

РПЦ и Роспатент предложили запретить товарные знаки с религиозной символикой Русская православная церковь (РПЦ) и Роспатент подготовили законопроект, согласно которому запрещается регистрировать товарные знаки с религиозной символикой или семантикой.
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