Дерматолог рассказала, как предотвратить развитие гиперкератоза

Витамины А, С и Е помогут избежать развития гиперкератоза — утолщения верхнего слоя кожи, который проявляется в виде шелушения и огрубения, заявила доцент кафедры детских болезней медфака Государственного университета просвещения дерматолог Марина Гуреева.
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