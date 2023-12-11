Погибли полсотни боевиков: ВС России поразили место сбора командиров подразделений ВСУ «Катран» и «Омаха» Ольга ВайленкоРоссийские войска провели успешное нападение на место сбора командиров украинских тактических групп «Катран» и «Омаха».
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