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Царьград

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Нефтяное пятно ликвидировано у Ялты: 9 тонн грунта и 81 спасённая птица

Нефтяное пятно ликвидировано у Ялты: 9 тонн грунта и 81 спасённая птица

У берегов Ялты обнаружено и удалено пятно нефтепродуктов. Министр экологии Ольга Шевцова сообщает об очистке 650 метров береговой линии на острове Тузла.

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